Fusione S&P Global-IHS, Commissione UE deciderà entro l’8 ottobre

(Teleborsa) – La Commissione europea darà un primo responso sulla maxi-fusione tra S&P Global e IHS Markit entro l’8 ottobre. È quanto emerge da un documento pubblicato dallo stesso esecutivo UE, il quale evidenzia come il provider di informazioni S&P Global abbia chiesto l’approvazione dell’antitrust europeo per l’acquisizione da 44 miliardi di dollari di IHS Markit.

Annunciata lo scorso novembre, l’operazione darebbe vita al leader mondiale dei dati e delle informazioni finanziarie. Nella comunicazione attese nelle prossime settimane, la Commissione potrebbe approvare l’accordo con o senza concessioni dopo una revisione preliminare, oppure aprire un’indagine di quattro mesi nel caso ci siano timori rilevanti.

Le due società si stanno già muovendo per soddisfare eventuali preoccupazioni delle autorità antitrust. Il mese scorso hanno annunciato un accordo per la vendita di Oil Price Information Services (OPIS) di IHS Markit; Coal, Metals and Mining; e PetroChem Wire a News Corp per circa 1,150 miliardi di dollari. La vendita dovrebbe essere completata al termine della fusione tra S&P Global e IHS Markit.