Fusione FCA-Renault, per Nissan una “opportunità” da valutare

(Teleborsa) – Sembrerebbe essere unanime il giudizio sulla eventuale fusione FCA-Renault: una opportunità per tutte le parti interessate e per il settore automobilistico europeo.

La parola opportunità è quella che ricorre più di frequente – l’ha pronunciata il Board di Renault ed anche il Ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire – ed ora anche il numero uno di Nissan si esprime in questo senso sull’operazione.

Hiroto Saikawa, CEO della casa d’auto giapponese, secondo Bloomberg, ha affermato che la proposta potrebbe rappresentare una ”opportunità”, ma ha poi precisato “voglio valutarla più da vicino dal punto di vista di Nissan’‘.

Frattanto, il Presidente di Renault, Jean Dominique Senard in questi giorni è in Giappone, per discutere dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi in fase di revisione. Un’occasione per presentare e far appoggiare dai partner nipponici questa operazione, cui la casa d’auto francese guarda con molto interesse.