Fuori pista di un aeromobile Pegasus a Istanbul

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Istanbul è stato chiuso dopo l’uscita di pista di un aeromobile B737-800 della compagnia Pegasus Airlines. A bordo 164 passeggeri che, insieme ai membri d’equipaggio, sono tutti salvi. A seguito dell’incidente, Pegasus Airlines ha cancellato una serie di voli, alcuni dei quali operati con l’Italia.

Due anni fa, nella notte del 14 gennaio 2018, un aeromobile di Pegasus Airlines in fase di atterraggio mancò la pista dell’aeroporto rimanendo in bilico sul terrapieno a pochi metri dalle acque del Mar Rosso. Anche in quel caso non ci furono vittime né feriti.