Fullsix riduce perdita nel semestre nonostante calo ricavi

(Teleborsa) – Fullsix ha chiuso il primo semestre con ricavi netti per 2,9 milioni di euro, in calo rispetto ai 3,4 milioni del 2019. Il risultato di gestione è negativo per 348 mila euro, ma evidenzia un miglioramento rispetto al rosso di 686 mila dell’anno prima.

L’EBITDA è negativo per 354 mila euro, anche se in miglioramento sul 2019, così come l’EBIT che si assesta a -850 mila euro. Il risultato netto di competenza è negativo per 607 mila euro, ma evidenzia anch’esso un miglioramento rispetto alla perdita di 1,5 milioni dlel’anno precedente.

Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa per 3,57 milioni (era negativa per 4,3 milioni al 31

dicembre 2019).