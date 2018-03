Fullsix, più tempo per determinazione prezzo concambio con MyAv

editato in: da

(Teleborsa) – Occorre più tempo per l’operazione di scambio azionario fra Fullsix e la startup MyAv, controllata da OH e partecipata da Centrostudi, annunciata a inizio marzo.

A inizio marzo, era stata annunciata la stipula di un accordo preliminare vincolante, per il trasferimento della partecipazione del 45,31% di FullSix in mano a Blugroup, da realizzare attraverso scambio azionario con azioni MyAv. In base all’accordo, il 45,31% del capitale in mano a Blugroup, controllata da Marco Benatti (che direttamente detiene anche il 4,5% del capitale) verrebbe scambiato con azioni MyAv, controllata da Orizzonti Holding e partecipata da Centro Studi. Prevista anche la trasformazione in SpA della stessa e la successiva quotazione in Borsa.

Ora, Orizzonti Holding, Centro Studi, Blugroup e Marco Benatti hanno fatto sapere che a causa della complessità della documentazione da esaminare, che ha richiesto più tempo del previsto, le risultanze delle due diligence per la definizione del rapporto di scambio tra le azioni Fullsix e le azioni MyAv, inizialmente prevista entro la scorsa settimana, saranno disponibili non prima del 29 marzo 2018.