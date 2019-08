Fujitsu, FIM-CISL sulla cessione al gruppo Livia

editato in: da

(Teleborsa) – Sull’annuncio mondiale della cessazione delle attività in Italia del gruppo Fujitsu Solution Spa, uno dei maggiori fornitori mondiali di prodotti e soluzioni per l’information technology, e la cessione totale dell’azienda al gruppo Livia, si esprime la FIM-CISL in una nota. Il sindacato scrive che “la nuova società acquisirà la linea prodotti IT come concessionario esclusivo di Fujitsu in Italia e diventerà partner per tutta la gamma dei servizi tecnologici”.

“Apprendiamo la notizia da un annuncio aziendale a livello Europeo, in un periodo complicato di fermo per le ferie agostane dove è complicato riuscire a relazionarsi con i manager attualmente in carica e soprattutto per discutere e informare i lavoratori dell’operazione. – spiega il segretario FIM-CISL Milano Christian Gambarelli – Ci auguriamo massima serietà e chiarezza nei prossimi giorni sull’intera operazione di passaggio societario. Inizieremo da subito a sollecitare il Mise perché ci convochi il prima possibile per farci conoscere in primis la società acquirente e per capire quali sviluppi industriali e quali prospettive per i 200 lavoratori ad oggi occupati in azienda”.