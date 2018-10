Fuga di capitali, i soldi italiani tornano in Svizzera

editato in: da

C’era un tempo (non molto lontano) in cui un gran numero di persone si recava in Svizzera per aprire un conto.

E dopo un periodo di stasi, da qualche settimana, la storia ha iniziato a ripetersi: gli italiani hanno infatti ripreso a bussare alle porte delle filiali delle banche di Lugano. Paura del fisco? A quanto pare no, ma i timori sono tutti concentrati sui risparmi, che con tanta fatica, si cerca di mettere da parte. Ciò che spinge sempre più gli abitanti del Bel Paese a rivolgersi agli sportelli svizzeri è lo spread, che continua a salire. Di conseguenza, non conoscendo i rischi che potrebbero interessare direttamente l’Italia, si preferisce cercare un posto sicuro dove proteggere quanto risparmiato, dopo lunghi anni di lavoro.

Aprire un conto in Svizzera infatti non è illegale e da sempre questo Paese, è sinonimo di solidità bancaria, ed è probabilmente uno dei motivi che spinge parte del popolo italiano a rivolgersi proprio alle banche presenti su questo territorio. Ovviamente per farlo, è necessario essere in possesso di determinati requisiti, senza contare che in banca verranno eseguite tutte le procedure e gli screening preliminari prima dell’apertura del conto.

Perché proprio la Svizzera? A quanto pare “Il menù degli strumenti offerti dai gestori svizzeri è più aperto verso l’esterno e meno concentrato sui prodotti “captive” rispetto a quelli italiani” – spiega l’amministratore di Lemanik. Ma oltre a questo, c’è anche un altro motivo ed è legato alla gestione delle attività finanziare che in Svizzera, avviene in maniera più veloce, piuttosto che in Italia.

E non sono pochi gli istituti bancari svizzeri che hanno riscontrato in primis una maggiore richiesta di informazioni per aprire un conto: “Richiedono lumi sui costi e sulle opzioni di investimento disponibili, sugli asset, ma nessuno lo fa domandando di aprire conti riservati. Probabilmente perché già sa che riceverebbe un diniego” – affermano in Banca del Sempione. Aumentano le domande di espatrio e una delle opzioni più richieste dagli italiani è quella di affidare nelle mani, ad esempio di Sicav di diritto lussemburghese, i propri risparmi. Il motivo? Le Sicav sono più convenienti, se si considerano i costi necessari da affrontare.

Chi sta pensando di aprire un conto in franchi, meglio che opti per altro: il costo è di ben 35 franchi e – come suggerito da un consulente di Poste finance – “Per i non residenti non conviene. Si può versare il denaro, ma non si può operare online”.