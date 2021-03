FTSE MIB, oltre 50 top manager hanno meno di 45 anni

editato in: da

(Teleborsa) – L’età media dei CEO delle società italiane quotate è di circa 58 anni, appena sopra quello della media globale. Il dato sorprendente riguarda il numero di manager che riescono a diventare amministratori delegati prima dei 45 anni: l’Italia supera le aspettative raggiungendo quota 25%, sopra di tre punti percentuali rispetto alla media internazionale, secondo i dati della classifica Route To The Top nel 2020 analizzati dalla società di executive search Heidrick e Struggles.

Pur non raggiungendo l’eccellenza del Belgio con il 48% di giovani manager CEO, il risultato italiano non è lontano dai paesi guida del continente. Sono più di 50 i giovani top manager del FTSE MIB che hanno meno di 45 anni: si va dai CEO di Exor e Snam, John Elkann e Marco Alverà, al CFO di Unicredit Stefano Porro fino alla più giovane del listino, ossia Enrica Marra, Chief Risk Officer di Atlantia a 34 anni.

I percorsi di carriera più gettonati per diventare CEO, secondo lo studio, partono da ruoli finanziari ed operativi: il 17% dei CFO, infatti, è assunto al soglio di amministratore delegato, lo stesso percorso è invece aperto al 18% dei direttori operativi (Chief Operations Officer – COO). I direttori finanziari eletti CEO, da marzo 2020 a livello globale, sono cresciuti raggiungendo quota 27%, come i COO.

Guardando alle differenze di genere nel management italiano, lo studio sottolinea che le posizioni manageriali apicali delle società quotate presentano una rappresentanza femminile al 14%, di cui il 18% under 45. La quota di donne italiane CEO è del 5%, in linea con la media del resto del mondo.

A distinguersi per numero di donne under 45 in posizioni di top management all’interno del FTSE MIB sono Snam e Atlantia. La prima può vantare Paola Boromei come Human Resources Director, Cosma Panzacchi come Executive Vice President Hydrogen e Camilla Alessandra Palladino come Executive Vice President Corporate Strategy & Investor Relations. La società attiva nel settore delle infrastrutture ha Enrica Marra come Chief Risk Officer ed Elisabetta De Bernardi come Investment Director Europe.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)