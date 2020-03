FSNews Radio, due nuovi format on air dal lunedì al venerdì

editato in: da

(Teleborsa) – FSNews Radio amplia l’offerta. Il canale web radio, parte integrante della Testata giornalistica del Gruppo FS, ha lanciato due nuovi format dedicati all’informazione d’intrattenimento quotidiano e digitale. Da lunedì al venerdì, gli ascoltatori avranno modo di seguire notizie e approfondimenti sulle principali notizie raccolte dalle diverse Testate quotidiane italiane assieme a proposte di svago proposte dalla web radio di FS Italiane. Programmi particolarmente apprezzati in questo difficile momento di “forzata permanenza” a casa” per contrastare il dilagare dei contagi da coronavirus.

Si parte alle ore 11 con Primapagina, il programma che traccia un excursus sugli argomenti di punta della giornata presenti sui giornali italiani: una rassegna stampa slow nell’orario, ma fast nella durata, in presa diretta con i fatti raccontati in tempo reale da FSNews. La rubrica si propone di fornire ai radioascoltatori una conoscenza generale sui principali fatti della giornata, dal carattere ferroviario e non solo, soprattutto in questi giorni in cui la situazione di emergenza ci obbliga appunto a restare nelle nostre abitazioni.

Si prosegue con il format Digital News, alle ore 15, per un’infonews di approfondimento sulle tante interessanti opportunità che il mondo dell’online sta offrendo oggi più che mai: da un tour virtuale al museo, al concerto in streaming del proprio artista preferito, passando dalla visione di un film gratuito, fino ad arrivare alla consultazione, poco dispendiosa, di un giornale sul web. L’obiettivo è informare su ciò che di più interessante può offrire il mondo digitale restando appunto a casa, sfruttandone al meglio le molteplici opportunità.

I due format trasmessi onair sono giornalmente riascoltabili nell’apposita sezione podcast di FSNews Radio. FSNews, consultabile sul web all’indirizzo di rete http://www.fsnews.it e il tradizionale Magazine mensile La Freccia sono le due Testate giornalistiche del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.