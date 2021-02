FS, S&P conferma rating BBB con outlook negativo

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia di rating Standard and Poor’s ha confermato sia l’Issuer Credit Rating a “BBB” che lo “Stand Alone Credit Profile” (SACP) a “bbb+” di Ferrovie dello Stato Italiane. Quest’ultimo è un notch sopra al rating complessivo di FS e della Repubblica Italiana. L’outlook di FS rimane negativo.

“La conferma del rating trova fondamento nell’analisi da parte dell’agenzia sulla solidità finanziaria, che sta consentendo a FS di fronteggiare l’attuale crisi generata dalla pandemia con uno standing superiore rispetto ai peers europei”, si legge in una nota.

Le aspettative di S&P sono per il mantenimento da parte del Gruppo FS di metriche finanziarie commisurate al rating BBB, supportate dalle misure straordinarie emanate dal Governo per il settore che hanno confermato il ruolo strategico di FS e delle sue controllate per il Paese, nonché dalla previsione di una solida posizione di liquidità.