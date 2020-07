FS, siglato accordo tra Mercitalia Rail e Ambrogio Intermodal

editato in: da

(Teleborsa) – Grazie all’accordo fra Mercitalia Rail (Polo Mercitalia – Gruppo FS Italiane) e Ambrogio Intermodal, azienda italiana leader nel trasporto intermodale, dal 3 luglio è operativo un nuovo servizio di trasporto merci sul corridoio del Brennero, fra Domegliara (Verona) a Neuss in Germania. “Per Mercitalia Rail – scrive FS News – questo nuovo collegamento ferroviario merci testimonia come, grazie a una consolidata partnership, due aziende di spicco nel panorama nazionale e internazionale siano riuscite a implementare il network di collegamenti fra Italia e Germania per rispondere a una sempre crescente esigenza di mercato”.

L’accordo è stato possibile grazie alla collaborazione sinergica con partner strategici quali DB Cargo/Lokomotion e BLS/Cross Rail, che si occuperanno della trazione ferroviaria internazionale.

L’attivazione di questo nuovo servizio – spiega FS News – rafforza ancora una volta la volontà di incentivare lo shift modale dalla gomma al ferro, con l’obiettivo di diminuire il traffico stradale, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente.