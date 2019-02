FS, Netinera si aggiudica gara per trasporto regionale in Germania

editato in: da

(Teleborsa) – Ad aggiudicarsi in Germania la gara Netzes Elbe-Spree per fornire servizi di trasporto regionale (lotti 1 e 4) nei distretti governativi di Berlino, Brandeburgo e Sassonia-Anhalt è stata Netinera (Gruppo FS Italiane), attraverso la società Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg).

“La liberalizzazione del mercato ferroviario regionale in Germania ci consente di esportare decenni di know-how tecnico e ingegneristico, soprattutto nella gestione dei servizi di trasporto, in uno dei mercati più interessanti d’Europa” ha affermato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane sottolineando l’importanza di tale gara per il trasporto regionale tedesco.

Il contratto di Odeg, società controllata al 50% da Netinera e al 50% dalla holding ferroviaria Benex, sarà operativo dal 2022 e prevede investimenti, nei 12 anni di validità, fino a 400 milioni di euro. Il primo lotto della gara Netzes Elbe-Spree include la linea espressa regionale RE1 che collega Magdeburgo a Cottbus, via Berlino e Francoforte sull’Oder. Sulla linea circoleranno treni Siemens Desiro HC con 630 posti.

La linea regionale RE8, da Wismar a Elsterwerda/Finsterwalde, via Schwerin e Berlino, fa parte invece del quarto lotto. Saranno utilizzati sia treni Stadler KISS (400 posti), rimodernati con Wi-Fi gratuito e un nuovo sistema di informazione per i passeggeri, sia treni Siemens Desiro HC