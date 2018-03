FS, Mazzoncini presenta il nuovo piano industriale ai sindacati

editato in: da

(Teleborsa) – Ieri pomeriggio, 8 novembre 2016, l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, ha presentato alle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil trasporti il piano industriale 2017-2026 delle FS.

Alla presentazione ha partecipato anche il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. In tale occasione il ministro ha confermato la positività del piano in termini di sviluppo dei servizi ai cittadini, investimenti e occupazione. I sindacati hanno avanzato richieste di approfondimento ed è stato stabilito di affrontare i temi sollevati in un calendario di incontri”.