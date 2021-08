FS, Massimo Bruno nuovo Chief Corporate Affairs Officer

editato in: da

(Teleborsa) – Massimo Bruno è il nuovo Chief Corporate Affairs Officer di FS Italiane. E’ quanto si legge in una nota ufficiale.

Il Manager – che ha iniziato la propria carriera in AgipPetroli – nel 1999 è entrato a far parte del Gruppo Enel occupandosi di Politiche ambientali (1999-2003) per poi occupare la posizione manageriale nelle Relazioni Esterne, prima per rapporti con Confindustria (2004 – 2006), poi Responsabile Relazioni Esterne Territoriali e Confindustriali (2006-2014) ha poi ricoperto il ruolo di Responsabile Affari Istituzionali Italia e successivamente di Responsabile del personale Enel Italia.

Nato nel 1965 a Napoli, Bruno si è laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, successivamente in Farmacia e conseguito il dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche presso l’Università “La Sapienza”.