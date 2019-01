FS Maltempo: Continuano ad essere attivi i Piani Neve e Gelo

editato in: da

(Teleborsa) – Confermata l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile anche per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio. In base a questi dati FS Italiane ha attivato la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia –Romagna.

In Liguria invece è stata attivata la fase di emergenza lieve, fino alla prima parte della mattina di domani, in attesa delle evoluzioni meteo previste in graduale miglioramento nel corso della giornata. Nella regione in questione però , a causa delle nevicate più abbondanti, che continueranno nel corso della notte, saranno fatte riduzioni puntuali del servizio regionale, nella prima parte della giornata senza interessare il traffico ferroviario media e lunga percorrenza.

Il Gruppo FS Italiane, per evitare disagi ai viaggiatori, ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, con l’obiettivo di assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie. Inoltre, per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo, saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.



Disposti, infine, 800 dipendenti del Gruppo FS Italiane e delle ditte appaltatrici pronti ad intervenire per assistere le persone e circa 350 persone, fra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, sono pronte ad intervenire in caso di necessità per eseguire specifici controlli sull’infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari.