FS lancia green bond in euro a 6 anni

(Teleborsa) – Ferrovie dello Stato Italiane (BBB di S&P/BBB di Fitch, entrambi con outlook stabile), ha lanciato un green bond in Euro, con scadenza a 6 anni, a valere sul Programma EMTN di 4,5 miliardi di Euro.

FS, successivamente ad una serie di incontri con gli investitori in cui ha presentato il suo Green Bond Framework, ha conferito mandato a Banca IMI, Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan e SG CIB, in qualità di joint bookrunners per l’emissione inaugurale.

Il pricing dell’operazione è atteso per oggi 30 Novembre 2017.

Crédit Agricole CIB e HSBC sono Joint Structuring Green Advisors.