FS Italiane, RFI: Salgono a 300 le stazioni ferroviarie gestite dalle 14 Sale Blu

(Teleborsa) – Prende il via in data 16 gennaio 2019, con 20 nuovi scali serviti, in 12 diverse regioni, l’ampliamento del circuito di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea.

Salgono così a 300 le stazioni ferroviarie gestite dalle 14 Sale Blu di Rete Ferroviaria Italiana, e, rispetto al 2011, anno di inizio delle attività per conto di RFI, i servizi erogati gratuitamente negli scali ferroviari appartenenti al network delle Sale Blu sono più che raddoppiati, passando dai 150mila ai circa 360mila forniti a fine 2018.

“L’ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu ci permette di essere ancora più vicini alle persone che ogni giorno viaggiano a bordo dei nostri treni e transitano per le nostre stazioni – ha dichiarato Gianfranco Battisti, Ad di FS Italiane – “i viaggiatori e le loro esigenze sono al centro delle strategie e delle azioni del Gruppo FS Italiane e siamo a lavoro per raggiungere standard sempre più elevati di qualità ed efficienza”.