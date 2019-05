FS italiane punta a innovazione e digitalizzazione. Investimenti per 6 miliardi di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Sperimentare attività innovative ed estendere il paradigma dell’open innovation in collaborazione con imprese e start up del settore tech.

È questo l’impegno di FS Italiane, main corporate sponsor della Italian Tech Week di Torino. Con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche all’avanguardia in grado di rendere la mobilità collettiva e condivisa sempre più integrata e sostenibile, la digitalizzazione è stata posta dal Gruppo tra principi delnuovo Piano industriale 2019-2023.

Il Piano prevede, infatti, l’investimento di oltre 6 miliardi di euro in tecnologie volte a incrementare la qualità dei servizi e a incentivare l’utilizzo del treno per i propri spostamenti.

Nel dettaglio, quattro miliardi saranno destinati all’upgrade tecnologico dell’infrastruttura ferroviaria e ai servizi per le persone con l’estensione alla rete convenzionale del sistema tecnologico Ertms (European Rail Traffic Management System), attualmente installato sulle linee AV/AC; la manutenzione predittiva della flotta di Trenitalia; un nuovo servizio Wi-Fi a bordo dei treni; e la nuova App Trenitalia. Due miliardi saranno, invece, investiti in robotica e droni, Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale e blockchain, per l’automazione della manutenzione dell’infrastruttura e dei treni e l’incremento della personalizzazione dei servizi dedicati ai viaggiatori.

“L’innovazione è lo strumento ideale per migliorare la sostenibilità dei processi industriali e svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori e delle grandi aree urbane del Paese” affermano da FS. Per questo motivo tra gli obiettivi del Gruppo vi è quello di trasformare le stazioni in “hub intermodali, veri e propri spazi di condivisione in grado di rispondere a ogni tipo di esigenza”.

Ogni anno FS Italiane investe circa il 13% dei propri utili in ricerca e sviluppo con particolare attenzione a intelligenza artificiale, big data e allo studio di materiali in grado di ridurre in maniera considerevole i cicli di manutenzione dei treni.