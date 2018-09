FS Italiane protagonista a Maker Faire 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Ingresso ridotto per i clienti Trenitalia e i soci CartaFRECCIA, spazio FS Italiane dedicato alle attività didattiche per bambini e ragazzi e partecipazione attiva all’evento-anteprima del Museo di Capodimonte. Il Gruppo FS Italiane è protagonista della sesta edizione di Maker Faire – The European Edition, in programma alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre.

Trenitalia, Official Carrier della manifestazione, offre la possibilità di accedere al Maker Faire a prezzo agevolato (7 euro anziché 12) a tutti i viaggiatori con biglietto di corsa semplice regionale o sovraregionale per raggiungere Roma nei giorni della Fiera e ai passeggeri delle Frecce Trenitalia con destinazione Roma fra il 10 e 15 ottobre, oltre che ai soci CartaFRECCIA. I biglietti a tariffa ridotta saranno acquistabili esclusivamente in biglietteria nei giorni della manifestazione, mostrando il titolo di viaggio.

All’interno della Fiera, FS Italiane avrà un ruolo di primo piano con un ampio spazio interamente dedicato alla creatività e alla didattica per tutta la famiglia. Ad attendere grandi e bambini laboratori in cui costruire riproduzioni dei convogli; percorsi di mobilità intelligente con microrobot da programmare; attività educative sul comportamento responsabile in viaggio e aree gioco. In attesa di Maker Faire, il Gruppo FS Italiane sarà protagonista anche dell’evento di avvicinamento alla manifestazione: The Big Hack – #Hacknight@Museum, full immersion di informatica che si terrà presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli il 6 e 7 ottobre. Manifestazione dove Rete Ferroviaria Italiana presenterà la challenge Train Map Localization, sullo sviluppo di soluzioni che utilizzino la geo-localizzazione dei device portatili per migliorare il monitoraggio e dunque l’efficienza dell’intero sistema ferroviario. Si rinnova e si arricchisce dunque la partnership di FS con quello che si presenta come l’evento di innovazione tecnologica e cultura digitale più importante in Europa, che nel 2017 ha attratto ben 100mila visitatori.