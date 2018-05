FS Italiane, Presidente Ghezzi entra nel comitato direttivo dell’EIT

editato in: da

(Teleborsa) – Gioia Ghezzi, Presidente di FS Italiane, è stata nominata dalla Commissione Europea nuovo membro del Comitato direttivo dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT).

Le conoscenze e le esperienze di Gioia Ghezzi saranno di enorme supporto per gli obiettivi che l’EIT dovrà raggiungere nei prossimi anni. L’Istituto, infatti, ha il compito di identificare, cofinanziare e coordinare le attività in campo tecnologico attraverso azioni integrate di alta formazione, ricerca e innovazione. La sua missione è contribuire alla competitività dell’Europa, insieme alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro in settori in forte espansione e di vitale importanza per lo sviluppo di tutto il continente.

L’EIT è parte integrante di Horizon2020, programma quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione, promuovendo la cooperazione fra imprese, istituti di istruzione e organizzazioni di ricerca affinché queste sinergie possano essere volano per il pensiero creativo e per tutte le forme di innovazione e imprenditorialità.

“Sono onorata di entrare a far parte del Board dell’EIT – ha sottolineato Gioia Ghezzi – e ho sempre creduto che Innovazione e Tecnologia siano motori essenziali per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Insieme ai colleghi dell’EIT proseguiremo l’impegno per investimenti mirati e trasparenti perché l’Europa rimanga all’avanguardia dell’innovazione tecnologica, aiutando start up e imprenditori nello sviluppo delle loro attività. Ringrazio tutti coloro che hanno supportato la mia candidatura”.

L’entrata nel Comitato direttivo della Presidente di FS Italiane avviene contestualmente alla nomina di due nuovi membri: Romana Jordan e Agnès Paillard.