FS Italiane, prende il via il “Concorso Farini”

(Teleborsa) – E’ stato presentato oggi 22 ottobre a Milano il “Concorso Farini”, selezione internazionale per la redazione del masterplan di trasformazione e rigenerazione urbana degli scali ferroviari di Milano Farini e Milano San Cristoforo. Promosso da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) e dalla società di sviluppo e gestione dei patrimoni immobiliari COIMA SGR, il masterplan dovrà offrire soluzioni orientative per la riconversione degli spazi non più utilizzati per le attività dei due scali meneghini.

Il concorso è stato inaugurato da Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, e da Carlo De Vito, Presidente di FS Sistemi Urbani. Il masterplan dovrà offrire soluzioni orientative per la trasformazione e riconversione degli spazi non più utilizzati per le attività ferroviarie a Milano Farini e Milano San Cristoforo. La scadenza per le candidature è prevista per il prossimo 23 novembre 2018.

A seguito di un dibattito pubblico, ai partecipanti selezionati, che consegneranno il masterplan, verrà riconosciuto un rimborso spese di 25mila euro. Al vincitore sarà corrisposto un ulteriore importo pari a 50mila euro, comprensivo di oneri e tasse.