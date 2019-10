FS Italiane premiate allo Smau per l’innovazione

editato in: da

(Teleborsa) – Innovazione e tecnologia per una mobilità sempre più futuristica e personalizzata. Con queste motivazioni, il gruppo FS Italiane è stato premiato allo Smau Milano 2019 per i progetti innovativi sulla mobilità realizzati con start up e aziende.

Nel corso della tre giorni dell’evento dedicato all’innovazione delle imprese italiane, la Capogruppo FS Italiane è stata riconosciuta caso di successo per il prototipo ideato con la start up italiana Guardian. Rete Ferroviaria Italiana e Italferr sono invece state premiate per i Proof of Concept, progetti di co-innovazione sviluppati nell’ambito del programma OPEN ITALY di ELIS.

In particolare, FS Italiane ha presentato una tecnologia innovativa per i treni Alta Velocità, pensata per garantire un’offerta di servizi sempre più personalizzata e di qualità. Il prototipo è stato realizzato con la start up italiana Guardian, vincitrice della challenge lanciata attraverso il programma di open innovation della Regione Lazio.

Rete Ferroviaria Italiana sta inoltre sperimentando, con la start up SyEnMaint, il sistema SyEnMaint Platform finalizzato a una politica di manutenzione previsionale.

Italferr ha poi ideato e co-progettato il sistema DeoS: Digital eyes on Site per l’automazione del monitoraggio dello stato di avanzamento dei cantieri, insieme a Sirti quale system integrator e alle start up Difly, Studiomapp e Tolemaica.

A Smau Milano 2019 FS è inoltre presente con nugo, start up del gruppo e la sua app per la mobilità e il viaggio. nugo è un efficace strumento di informazione e accompagnamento al viaggio e intende essere driver per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori italiani, facilitando i viaggiatori negli spostamenti. Attraverso il Journey Planner, nugo propone soluzioni di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi. Le soluzioni sono personalizzabili e acquistabili con un solo click, in un’unica transazione.

“FS Italiane è costantemente impegnata per trasformare la mobilità condivisa e collettiva in Italia e renderla sempre più integrata e sostenibile”, si legge in una nota del gruppo che ha ricordato i “58 miliardi di euro di investimenti previsti dal Piano industriale 2019-2023 per il miglioramento della qualità dei servizi alle persone e la personalizzazione dell’offerta”.