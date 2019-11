FS Italiane, migliaia di assunzioni nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo FS Italiane si conferma uno dei gruppi italiani a più alta intensità di lavoro ed una grande opportunità per migliaia di giovani, che quest’anno hanno trovato un impiego nell’ambito delle società del Gruppo.

Nel 2019 sono state assunte 5.724 persone, un numero di gran lunga superiore alle 4.000 previste dal Piano industriale 2019-2023. Nel dettaglio, Trenitalia ha assunto 1.908 giovani, Rete Ferroviaria Italiana 1.824, Anas 631, le altre società del Gruppo 1.361. Fra le figure professionali richieste personale di bordo dei treni, agenti di vendita e assistenza e addetti alla manutenzione dei treni e dell’infrastruttura stradale e ferroviaria.

“Il Gruppo FS Italiane, in un momento di importanti trasformazioni come quello che stiamo vivendo, è chiamato a dare l’esempio perseguendo interessi di lungo periodo per il Paese, come il lavoro per i giovani”, ha sottolineato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane.

“Sono oltre 5.700 i giovani assunti nel 2019. Persone scelte per migliorare i livelli qualitativi del servizio, soprattutto nel settore regionale, per semplificare la vita quotidiana dei pendolari. È questo l’impegno concreto del Gruppo FS per definire un nuovo modello di sviluppo del futuro che sia sostenibile e condiviso. È nostra responsabilità valorizzare i giovani, le loro capacità e competenze, affinché diventino a loro volta fonti di valore, protagonisti e costruttori del bene comune”.