FS Italiane, Mazzoncini: “azienda sta diventando internazionale&...

editato in: da

(Teleborsa) – “I sistemi ad alta velocità ferroviaria sono uno dei più grandi successi dell’ingegneria moderna e fra i mezzi di trasporto migliori mai inventati. Il numero di passeggeri/km sull’alta velocità ferroviaria è incrementato da 248 a 715 miliardi in tutto il mondo dal 2010 al 2016″.

E’ quanto sottolineato da Renato Mazzoncini, Presidente dell’International Union of Railways (UIC) e Amministratore Delegato di FS Italiane, in occasione del 10° UIC World Congress on High Speed Rail in corso ad Ankara, in Turchia, fino all’11 maggio.

Tema centrale del congresso è proprio l’evoluzione dell’alta velocità ferroviaria, che sta trasformando il concetto di viaggio in tutto il mondo incrementando turismo, attività e sviluppo economico.

“FS Italiane sta diventando un’azienda internazionale di mobilità collettiva e, attraverso l’integrazione multimodale, offrirà ai clienti un vero e proprio viaggio door-to-door puntando a mantenere gli stessi livelli di efficienza, sostenibilità e comfort dell’alta velocità ferroviaria” ha aggiunto il top manager.

Trenitalia, la società di trasporto ferroviario, gestisce sia servizi ad alta velocità sia regionali in Italia e all’estero. In Grecia attraverso Trainose e in Germania con Netinera. In Gran Bretagna, attraverso la controllata Trenitalia UK, opera c2c che collega Londra con l’Essex.