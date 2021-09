FS Italiane, La Freccia prede il via dalla Mostra del Cinema di Venezia

editato in: da

(Teleborsa) – L’edizione di settembre de La Freccia, il magazine del Gruppo FS Italiane fruibile in formato digitale su FSNews e su carta nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, guida il viaggiatore verso l’autunno fra arte, moda, eventi, natura ed enogastronomia. Prima tappa a Venezia, con la 78esima Mostra del cinema, e la cover dedicata all’attrice Serena Rossi, madrina della manifestazione. Si resta in Laguna – si legge su FS News – per ammirare le ultime creazioni di Dolce&Gabbana, realizzate in collaborazione con le eccellenze artigiane del Paese.

Seconda tappa di un percorso che guida fra ni grandi eventi a Parma per la 21esima edizione del festival dedicato a Giuseppe Verdi, poi un salto a Milano, per il ritorno in presenza della fiera internazionale Miart, ed a Firenze, per ammirare i disegni dei cartoon più celebri e gli scatti degli archivi Alinari. Il viaggio nell’arte si chiude a Catania con le fotografie inedite di Gabriele Basilico.

Per l’Italia da scoprire in primo piano la Sicilia, protagonista di un viaggio in treno da ovest a est dell’Isola, fra imponenti città barocche ed il suo splendido mare. Non può mancare un ultimo tuffo nell’acqua per ammirare i tesori della Baia Sommersa, nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

E per chi ama camminare ed assaporare l’autunno un percorso sui sentieri della Montagna pistoiese o una passeggiata fra oliveti e frantoi dell’Italia centrale, attraverso Toscana, Umbria e Lazio.

Non può mancare una puntatina in Barbagia per svelare il segreto della longevità e nell’Umbria di Rasiglia, in provincia di Perugia, anche conosciuta come “piccola Venezia dell’Umbria”, per imparare la coltivazione partecipativa dei grani antichi.