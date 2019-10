FS Italiane, la Freccia di novembre dedica la copertina a Fiorello

editato in: da

(Teleborsa) – La Freccia di novembre dedica la copertina a Fiorello che, come al solito, riesce a stupirci, fin dalla cover. Lo showman siciliano capace di passare dalla radio alla tv fino al web, racconta ai lettori del magazine FS – in distribuzione gratuita da venerdì 1° novembre – l’ennesima sfida mediatica online su RaiPlay: Viva Raiplay, uno spettacolo che da lunedì 4 avrà l’onore di rilanciare la piattaforma on demand della televisione pubblica.

Apre il nuovo numero l’intervista al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, sul tema della qualità dell’informazione e della contaminazione transmediale che la rubrica Medialogando tratta ogni mese con i suoi ospiti. Tra le altre interviste da non perdere quella a Gianni Morandi, che anticipa i prossimi concerti nella sua Bologna; una chiacchierata a tre con Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, che per il terzo anno tornano insieme nei teatri di mezza Italia; Maurizio Talarico, icona di stile ed eleganza maschile; Carmela Remigio, star internazionale del Belcanto, soprano amata dal pubblico e premiata dalla critica; Valeria Bruni Tedeschi, che nel film Aspromonte di Mimmo Calopresti interpreta la maestra Giulia, arrivata dal Nord in un paesino della Calabria; Virginia Raffaele, che nel cartoon La Famiglia Addams presta la voce a Morticia.

Tante le idee e gli itinerari di viaggio autunnali che animano La Freccia di novembre: dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum al Cremona Musica International Exhibitions and Festival; dal Piemonte alla Lombardia orientale, fino al Centro e Sud Italia per conoscere e assaporare il re tartufo; i luoghi di fantasia, e non, che anticipano l’atmosfera del Natale, un viaggio sulle orme di Santa Claus tra villaggi e mercatini che lo omaggiano, facendo rivivere a grandi e piccoli l’emozione scolpita da secoli nella memoria collettiva; inoltre, dal 7 al 10 novembre, a Varese per Glocal, il festival del giornalismo digitale che in questa edizione si concentra proprio su come raccontare al meglio i territori tra articoli, post e contributi social. Poi, ancora, alla scoperta di Cremona, capitale mondiale del violino.

Non mancano i consueti appuntamenti con l’arte, la fotografia e il cinema, attraverso un viaggio tra i modelli femminili Disney nell’attesissimo sequel Disney Frozen 2; la storia di tre studi legali che diventano gallerie contemporanee grazie a tre donne avvocato collezioniste e appassionate di cultura; il contest Imagine all the people sharing all the world, che trasforma Siena nella capitale della fotografia, e tanto altro ancora.

La sezione Un treno di libri di Alberto Brandani rinnova il suo invito alla lettura con In viaggio con il prof, proponendo questo mese alcuni brani di Martin Eden di Jack London commentati con un originale taglio diacronico di chi il libro lo ha letto in tre diverse stagioni della sua vita. In RAILWAY heART spazio alle storie di chi, per lavoro, studio o piacere, viaggia con i treni, e di chi i treni li fa viaggiare, con una selezione di scatti che ritraggono luoghi e protagonisti dell’universo ferroviario. Tante e prestigiose, anche su questo numero, le firme di collaboratori esterni, giornalisti e scrittori.