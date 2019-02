FS Italiane, “La Freccia” di febbraio all’insegna di Musica, Allegria e Amore

editato in: da

(Teleborsa) – Claudio Baglioni “in cover”, e non poteva essere altrimenti nel mese di “Sanremo”. Il magazine di Trenitalia, numero di febbraio, celebra il Festival di Sanremo, il Carnevale e la Festa degli innamorati raccontando un’Italia che canta e ride, s’innamora e scrive, lavora e si guadagna titoli di eccellenza mondiale nella medicina e nella conservazione dei beni artistici.

Claudio Baglioni, Direttore artistico per il secondo anno consecutivo della manifestazione canora sin dal dopoguerra tra i simboli di quell’Italia che vuol guardare avanti anche sognando, raggiunto il prestigioso traguardo dei 50 anni di carriera, si concede ai lettori della Freccia in un’intervista a tutto campo sui suoi prossimi progetti e obiettivi.

Le pagine dedicate al Carnevale descrivono una sbornia d’allegria contagiosa vissuta tra riti e tradizioni locali, in un profluvio di maschere e cortei allegorici. Agli innamorati il mensile di FS Italiane regala idee e spunti per una fuga d’amore che tocca anche una Verona “fuori dagli schemi”. Non mancano, inoltre, immagini dell’universo ferroviario fatto di storie e persone nella rubrica RAILWAY heART.

La Freccia di febbraio racconta poi l’eccellenza italiana dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro che ha aperto una scuola anche a Matera, e quelle nel mondo del fashion, con un’anteprima, insieme ai creativi di Be Blumarine, sulla settimana della moda milanese di fine febbraio. Un’altra esclusiva anteprima è la mostra Hermès. Dietro le quinte, che si terrà a marzo all’Ara Pacis di Roma.

Indiscussa eccellenza, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma a marzo compie 150 anni. La Freccia ha incontrato la sua Presidente, Mariella Enoc, in un’intervista a tutto tondo sugli obiettivi futuri del Policlinico, gli sviluppi della ricerca medico-pediatrica, settore nel quale l’ospedale primeggia a livello mondiale, la formazione sanitaria all’estero, la fede di fronte al mistero della malattia infantile, l’importanza della solidarietà. Fa da corollario all’intervista un’inchiesta sulla terapia del sorriso, sui tentativi di alleviare la sofferenza nei padiglioni degli ospedali pediatrici.

Tra le altre interviste, quella al Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, giornalista protagonista di una comunicazione empatica e multimediale che spazia dalla tv alla radio, dalla carta stampata al web, sino ai social media. E, poi, Gabriele Lavia con i “suoi” Giganti della montagna, Gabriele Cirilli in teatro con La famiglia Addams, Serena Rossi in tv nei panni di Mia Martini.

Anche a febbraio, come sempre, torna La Freccia Junior, supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca, che accompagnerà tra giochi, fumetti e curiosità il viaggio dei giovanissimi.

· i