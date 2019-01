FS Italiane, “La Freccia” apre il 2019 con l’AD Battisti su collaborazione “Ferrovie-Mondo accademico”

editato in: da

(Teleborsa) – La rivista di bordo di Trenitalia apre il 2019 presentando in copertina Roberto Bolle, emblema di grazia, che in una lunga intervista racconta i progetti passati e futuri, l’importanza della danza per superare le prove della vita e OnDance – Accendiamo la danza, la festa di cui sarà protagonista in primavera, che trasformerà le vie e le piazze di Napoli e Milano in luoghi di sogno e di evasione. Tra gli altri numerosi servizi, quello in cui L’Amministratore Delegato di FS Italiane, Gianfranco Battisti, spiega gli obiettivi e i pilastri della collaborazione tra il Gruppo ferroviario e il Mondo accademico e scientifico; e con Aldo Maria Camillo, in occasione di Pitti Uomo 95, presenta a Firenze il suo nuovo brand.

Sul Magazine, poi, i 50 anni dal primo sbarco sulla Luna e i 500 dalla morte di Leonardo da Vinci e, tra gli spettacoli in arrivo, il Don Chisciotte di Alessio Boni, l’eccellenza del balletto con Les Étoiles e il memorial in onore del Maestro Claudio Abbado diretto da Ezio Bosso, con, inoltre, gli appuntamenti di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura, che dal 19 gennaio diventa fucina di idee, progetti ed eventi. Passando Arte Fiera dal 1° al 4 febbraio a Bologna, e Play, la più grande manifestazione italiana di giochi da tavolo, a Modena Fiera dal 5 al 7 aprile. Fino a un tour nel Belpaese che fa bella mostra di sé nei videogiochi più in voga, e un altro, da Nord a Sud, lungo i siti italiani Patrimonio Unesco.

Non mancano, come sempre, le interviste, questa volta con il Direttore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor, Fabio Tamburini che racconta il nuovo corso della Testata, il fermo obiettivo di tener separati i fatti dalle opinioni, soffermandosi sul rapporto tra economia e politica e sull’importanza di un giornalismo di qualità. Numerose, inoltre, le interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, come Valeria Solarino nei panni di Célimène nel Misantropo di Moliére, in tour nei teatri italiani dal 26 gennaio, Alessandro Borghi alias Remo nel film Primo Re, nelle sale dal 31 gennaio, ed Edoardo Leo, il cattivo di Non ci resta che il crimine, la nuova commedia cinematografica firmata da Massimiliano Bruno. E ancora, sulle pagine della Freccia, parlano Caterina Balivo, Enrico Brignano e Frank Matano.

Tutto questo nel primo numero del nuovo anno, con La Freccia che si presenta con la copertina frutto di restyling foriero di altri che presto riguarderanno l’intera rivista. Mentre per il divertimento dei più piccoli torna anche a gennaio La Freccia Junior, supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca. In questo numero il fumetto di Miraculous. Le Storie di Ladybug e Chat Noir, tanti quiz e giochi ispirati alla leggerezza sulle punte e nello Spazio.

Il mensile La Freccia è in distribuzione gratuita sui Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e nei FRECCIAClub. Si può sfogliare anche su ISSUU.com e su fsitaliane.it.