FS Italiane, Italferr inaugura nuova sede a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Italferr, la società di ingegneria del Gruppo Fs Italiane, ha una nuova sede operativa a Milano. I nuovi uffici del Capoluogo lombardo sono stati inaugurati oggi alla presenza di Claudia Maria Terzi Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile Regione Lombardia e Giuseppe Sala Sindaco di Milano.

A fare gli onori di casa Renato Mazzoncini Amministratore Delegato e Direttore Generale Gruppo FS Italiane, Riccardo Maria Monti Presidente Italferr e Carlo Carganico Amministratore Delegato e Direttore Generale Italferr.

SOTTO IL SEGNO DELL’ESPANSIONE – “Italferr sta contribuendo in maniera significativa all’espansione internazionale del Gruppo FS Italiane, come previsto dal Piano industriale 2017-2026, grazie alle attività di progettazione, direzione lavori e alta sorveglianza in oltre 20 Paesi nel mondo”, ha evidenziato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane. “Non dobbiamo però dimenticare il ruolo che la Società d’ingegneria ha anche in Italia, dove si occupa di importanti progetti strategici ed infrastrutturali per il nostro Paese”, ha concluso Mazzoncini.



NORD SEMPRE PIU’ AL CENTRO – “Il Nord Italia è il crocevia dei grandi Corridoi ferroviari europei”, ha sottolineato Carlo Carganico, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italferr. “La sede Italferr di Milano sarà anche il punto di riferimento e di incontro per le attività di networking internazionali, all’interno di un ambiente moderno e accogliente, che riflette un forte orientamento all’innovazione quale asset qualificante della rinnovata mission della Società”, ha concluso Carganico.