FS Italiane, Frecce Trenitalia regolari in occasione dello sciopero dell’8 marzo

(Teleborsa) – Tutte le Frecce di Trenitalia (Rosse Argento e Bianche) circoleranno regolarmente giovedì 8 marzo, in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi. Lo sciopero è stato indetto a partire dalla mezzanotte e si concluderà alle 21.00 in adesione a uno sciopero generale nella giornata in cui si celebra la Festa della Donna.

Ripercussioni limitate anche per gli altri treni nazionali. Il Gruppo FS Italiane ricorda che saranno assicurati tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull’Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.

Saranno inoltre operativi i collegamenti fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Per i treni regionali, il cui programma potrà essere oggetto di alcune modifiche, sono garantiti i servizi essenziali assicurati per legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).