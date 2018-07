FS Italiane, firmata una nuova linea di credito da 2 miliardi di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova linea di credito per Ferrovie dello Stato Italiane. La società operante nel trasporto ferroviario italiano ha firmato un nuovo Facility Agreement di tipo revolving e committed – ovvero una linea di credito rotativa con impegno irrevocabile delle banche – per complessivi 2 miliardi di euro.

FS Italiane ha significativamente aumentato con successo la disponibilità rispetto alla precedente linea di credito – scaduta a maggio – che aveva un importo massimo di 1,5 miliardi di euro. La linea di credito è stata sottoscritta da un pool di 11 primari Istituti finanziari nazionali e internazionali, selezionati fra 19 Istituti attraverso una gara indetta ad aprile da FS Italiane e mediante processo di sindacazione.

I proventi della Facility, che è valida fino al 2021, potranno essere utilizzati per le attività generali del Gruppo FS Italiane, incluso l’acquisto di nuovi treni regionali, in particolare i Rock e i Pop, e gli investimenti per sviluppo e potenziamenti infrastrutturali.