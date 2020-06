FS Italiane, debutta primo Frecciarossa senza cambio sulla Torino-Reggio Calabria

editato in: da

(Teleborsa) – E’ partito questa mattina alle 8 dalla stazione Porta Nuova di Torino il primo Frecciarossa per Reggio Calabria, che inaugura una nuova tratta senza cambi in concomitanza con la riapertura degli spostamenti tra Regioni italiane post lockdown. Lo riporta FS News.

In particolare il nuovo collegamento – il più lungo ad Alta Velocità in Europa – attraversa la Penisola e tocca le principali città servite dalla linea AV collegando il Nord e il Sud d’Italia, senza cambi intermedi. Sul canale Youtube di FS News è possibile anche seguire il primo viaggio del treno:

L’implementazione dell’offerta a lunga percorrenza di Trenitalia prevede 80 Frecce e 48 Intercity, in parallelo al potenziamento dell’offerta regionale con 4.653 corse.

Proprio il trasporto regionale, nella giornata odierna, ha fatto registrare un significativo +22% di passeggeri rispetto alla scorsa settimana, con quasi 96mila persone in viaggio alle ore 9 del mattino.

Nelle stazioni e a bordo dei treni permangono nel frattempo le misure di sicurezza per garantire il distanziamento interpersonale come richiesto dalle normative vigenti. In particolare nelle stazioni toccate dall’Alta Velocità è da oggi obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per chi si mette in viaggio sui treni della lunga percorrenza.