FS Italiane, dal progetto Innovate tre idee per migliorare efficienza e sostenibilità

(Teleborsa) – Il Gruppo FS Italiane spinge sempre più sull’innovazione e lo fa con il coinvolgimento dei dipendenti, che hanno fatto delle proposte molto interessanti per migliorare ancora l’efficienza e la sostenibilità.

Tre idee innovative sono state premiate infatti a Roma nell’ambito, del progetto di imprenditorialità aziendale Innovate avviato nell’aprile 2018 dal Gruppo FS Italiane: sensori di ultima generazione a bordo treno per incrementare la rilevazione delle anomalie; assegnazione dinamica del posto per migliorare il load-factor massimizzando i ricavi; spazi di co-working per riqualificare il patrimonio non più funzionale all’attività ferroviaria.

Innovate nasce per raccogliere idee e opportunità e trasformarle in progetti di innovazione, raggruppando persone provenienti da diverse società del Gruppo. Sono state oltre mille le idee proposte dai dipendenti. Tra queste ne sono state selezionate venti. Durante due giornate di laboratorio sono stati sviluppati dei veri e propri progetti di business. I migliori dieci sono entrati in una fase di accelerazione durata dieci settimane in cui, al fine di valutarne la fattibilità tecnica ed economica, sono stati creati modelli di business ad hoc.

“Abbiamo avviato il programma Innovate con grande entusiasmo perché crediamo che il coinvolgimento di tutti i dipendenti sia fondamentale per far crescere il Gruppo FS Italiane in termini di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità” ha dichiarato Alessandro La Rocca, Direttore Innovazione e Sistemi informativi di FS Italiane.

Il progetto S4R per l’istallazione di sensori di ultima generazione a bordo dei treni è pensato per aumentare la sicurezza dei convogli mediante monitoraggio continuo, ma aiuta anche ad intercettare le varie anomalie e le conseguenti esigenze manutentive, sia della rete sia dei treni.

Il progetto Seat Surfing per la prenotazione “dinamica” del posto sul treno risponde all’esigenza di Trenitalia di incrementare il load factor dei treni dando la possibilità alle persone di prenotare un posto a bordo treno anche quando risulta “al completo”. In pratica, quando il treno risulta al completo ma vi sono posti liberi per alcuni tratti, il sistema potrà assegnare un posto che il viaggiatore cambierà durante il viaggio occupando quelli che di volta in volta si renderanno disponibili. Una proposta lanciata dopo la verifica che il 75% dei viaggiatori sarebbe favorevole.

Infine, il progetto Treasure Co-Island prevede di destinare parte del patrimonio immobiliare del Gruppo FS Italiane, non più funzionale all’attività ferroviaria, a spazi di co-working con layout innovativi.