FS Italiane, da Intensa e Unicredit prestiti per 600 mln

editato in: da

(Teleborsa) – Ferrovie dello Stato Italiane sigla due contratti di prestiti a condizioni particolarmente competitive con Intesa Sanpaolo e Unicredit per un totale di 600 milioni di euro da destinare a diversi progetti di Trenitalia e RFI

Lo rende noto FS Italiane, precisando che il prestito da 300 mln di euro contratto con Intesa, della durata di 2 anni, finanzierà progetti di Trenitalia, mentre quello siglato con UniCredit, sempre da 300 mln, avrà una durata di 3 anni e andrà a progetti di Trenitalia e RFI.

L’iniziativa, “si inserisce nell’ambito della più ampia operazione, per complessivi 600 milioni di euro, appositamente costruita da FS in modo da cogliere le opportunità create dalle importanti manovre di stimolo all’economia ed al sistema bancario promosse dalla BCE con il dichiarato obiettivo di fornire sostegno ai sistemi produttivi ed industriali dei Paesi europei”, come si legge nella nota del Gruppo.

Il contratto con UniCredit prevede inoltre una “Tranche ESG” pari a 200 milioni di euro, dedicata a finanziare spese prevalentemente connesse a nuovo materiale rotabile elettrico di Trenitalia, le cui caratteristiche sono allineate agli standard della Tassonomia Europea per il finanziamento di progetti ecosostenibili. A conferma del riconosciuto valore del profilo di sostenibilità degli investimenti del Gruppo FS, la Tranche ESG garantisce, inoltre, uno sconto rispetto al pricing di base del finanziamento sottoscritto”, conclude la nota.