FS Italiane con WeWorld per la campagna #timeout contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) – “TimeOut. Non c’è più tempo”, questo è lo slogan che appare sui monitor di bordo dei Frecciarossa, Frecciargento, e sui treni regionali Jazz, Swing e Minuetto per dire “no” alla violenza sulle donne. In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, Ferrovie dello Stato Italiane e WeWorld Onlus hanno rinnovato la collaborazione per la campagna di sensibilizzazione sulla tema della ‘violenza assistita’, quella che vivono i bambini a loro insaputa assistendo ad un abuso subito in famiglia dalla madre.

Il Gruppo FS Italiane supporta la Onlus, che da quasi vent’anni si occupa di difendere i diritti delle donne e dei bambini in Italia e nel mondo, dando visibilità alla campagna fino al 30 novembre.

Grazie al sostegno del Gruppo FS Italiane è stata attivata una raccolta fondi utilizzando il resto dei biglietti emessi dalle self service, con lo scopo di finanziare i cinque Spazi Donna creati da WeWorld Onlus per far emergere situazioni di disagio e favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, nei quartieri più problematici di Napoli, Palermo e Roma.

“La violenza di genere e nello specifico quella che coinvolge le madri e i figli è un problema che riguarda l’intera società e non solo il genere femminile – ha dichiarato Claudia Cattani, Presidente di Rete Ferroviaria Italiana – per questo il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è al fianco di quelle associazioni, come WeWorld, che ogni giorno lavorano per tutelare le donne che vivono situazioni di violenza. Attraverso il nostro supporto a campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema, vogliamo essere parte attiva di una cultura del cambiamento, basata su nuove politiche di inclusione e di solidarietà sociale”.