FS Italiane, con Trenitalia al TTG Travel Experience di Rimini

(Teleborsa) – Il turismo scende in fiera a Rimini.

Da oggi 10 ottobre fino al 12 ottobre 2018 si tiene TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group, il principale marketplace dedicato al turismo B2B che anche quest’anno vedrà la presenza dello stand Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e trenta fermate speciali ogni giorno, tra Frecce e treni regionali.

Trenitalia sarà tra i protagonisti nella tre giorni dell’evento con uno stand dove saranno illustrate le principali iniziative in ambito di mobilità a lunga percorrenza e regionale.

Nella giornata di giovedì 11 ottobre, inoltre, i responsabili Trenitalia del settore accoglieranno le agenzie di viaggio in un evento a loro dedicato dal titolo Tutte le ultime novità di Trenitalia per gli agenti di viaggio/All the latest news for travel agents from Trenitalia. Tra gli argomenti che saranno trattati, l’impegno costante della società di trasporto di FS Italiane verso un turismo sempre più sostenibile e accessibile a tutti, come conferma il prossimo arrivo, dalla primavera 2019, dei nuovi treni regionali Rock e Pop che cambieranno in meglio la qualità di vita dei pendolari e le speciali offerte dedicate a singole persone, gruppi e famiglie per raggiungere le principali mete culturali e di vacanza, anche in previsione del cambio orario invernale la cui offerta dei treni nazionali e internazionali è già in gran parte acquistabile.

In concomitanza con l’evento TTG Travel Experience sono ben 24 le fermate dei servizi regionali Trenitalia che quotidianamente consentono di raggiungere la Fiera di Rimini. Sono inoltre previsti due Frecciarossa e quattro treni Frecciabianca che da Nord a Sud collegheranno le principali città italiane con la stazione di Riminifiera.