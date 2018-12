FS Italiane, con app nugo acquistabili i servizi di Brescia Mobilità

editato in: da

(Teleborsa) – nugo coinvolge sempre più partner. Da oggi con la app del Gruppo FS Italiane per la mobilità integrata, è possibile acquistare anche i biglietti del servizio di trasporto urbano gestito dal Gruppo Brescia Mobilità.

In questa prima fase sulla piattaforma digitale nugo possono essere acquistati i biglietti di corsa semplice per bus e metropolitana di Zona 1, Zona 2, e Zona 1+2. I titoli di viaggio acquistati tramite nugo non avranno alcun sovrapprezzo.

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione e di diventare operativi in una provincia importante come Brescia – ha dichiarato Alessandro La Rocca, Direttore Generale di nugo – . Questa app si integra perfettamente con il sistema di trasporto pubblico locale, ben organizzato e tecnicamente innovativo, di Brescia Mobilità. nugo è un tassello importante per innovare il processo digitale di ricerca e di acquisto dei biglietti di viaggio”.

Tramite nugo, il biglietto si acquista facilmente con lo smartphone, si paga velocemente e in modo sicuro tramite carta di credito o altri sistemi innovativi quali Amazon Pay, Paypal, Satispay, ApplePay o con bonifico Mybank. Il controllo avviene tramite un codice univoco attraverso il quale i controllori del Gruppo Brescia Mobilità possono accertare la validità del biglietto. Dunque niente più carta da portare con sé e da validare, ma un ticket virtuale che viaggia insieme alle persone comodamente salvato nel loro device elettronico.

Nei prossimi mesi saranno messi in vendita i biglietti validi anche per gli altri servizi del Gruppo Brescia Mobilità. L’app nugo sarà progressivamente integrata anche con tutte le informazioni sul trasporto pubblico bresciano, orari ed eventuali modifiche o deviazioni dei percorsi. Inoltre, saranno visualizzabili e consultabili anche gli altri servizi che il Gruppo Brescia Mobilità offre in città: car sharing, bike sharing e parcheggi.

Lanciata a giugno 2018 dal Gruppo FS Italiane, nugo permette di acquistare soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.