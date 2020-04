FS Italiane: CdA delibera nuovi prestiti obbligazionari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di FS Italiane ha deliberato l’emissione di nuovi prestiti obbligazionari e il ricorso ad altri strumenti finanziari per un importo complessivo massimo di 1 miliardo e 780 milioni di euro. Le emissioni, a valere sul Programma EMTN quotato presso la Borsa valori di Dublino, sono riservate agli investitori istituzionali.

I proventi raccolti sul mercato dei capitali di debito finanzieranno i fabbisogni per gli investimenti previsti dal Gruppo FS Italiane nei prossimi mesi del 2020. In particolare saranno destinati all’acquisto di nuovi convogli per il trasporto regionale e per quello a media e lunga percorrenza e al completamento dell’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità.

Nell’ambito delle nuove emissioni obbligazionarie, FS Italiane prospetta anche nuovi green bond, che finanzieranno prevalentemente l’acquisto di nuovi treni destinati al Trasporto regionale.