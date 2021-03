FS Italiane, Battisti: “Al via treno sanitario, hub vaccinale e Frecciarossa Covid-free”

editato in: da

(Teleborsa) – “Ferrovie dello Stato si è contraddistinta per molte iniziative durante la pandemia. Da subito ci siamo attivati per dare una mano, abbiamo garantito durante il periodo di lockdown il trasporto di 5 milioni di tonnellate merci, soprattutto medicinali e generi alimentari. Non c’è dubbio che il mondo dei trasporti sia al centro della crisi non solo sanitaria, ma anche economica. Oggi è un giorno importante perché presentiamo tre iniziative rilevanti assieme a due grandi istituzioni del Paese: la Protezione Civile e la Croce Rossa collaborando anche con la Regione Lazio, la Regione Lombardia e il ministero della Salute”. È quanto ha affermato l’amministratore Delegato e direttore Generale di FS Italiane, Gianfranco Battisti questa mattina in occasione della presentazione del treno sanitario e dell’hub vaccinale di Roma Termini. “La prima iniziativa – ha spiegato Battisti – è un hub vaccinale in un’area del parcheggio di fronte alla stazione Roma Termini che permetterà di vaccinare 1.500 persone al giorno. È il primo che mettiamo a disposizione, ce ne saranno altri 11 sul territorio nazionale. Diamo, inoltre, il via oggi al treno sanitario in grado trasportare in 8 carrozze fino a 21 malati, non solo di Covid. Può circolare in tutta Europa e non c’è un altro esempio come questo. La terza iniziativa – ha aggiunto l’ad – va nell’ottica della fiducia e del rilancio. Realizzeremo nei primi di aprile i treni Covid–free, ovvero dei Frecciarossa che viaggiano in sicurezza. La tratta tra Roma e Milano è in fase di test ma, prossimamente, verranno raggiunte in assoluta sicurezza altre mete turistiche come Firenze e Venezia”.

Treno sanitario, hub vaccinale a Roma Termini, ma anche un Frecciarossa Covid-free. Queste le iniziative presentate oggi dal Gruppo FS Italiane con lo slogan “Insieme per la ripartenza del Paese”. Quali i dettagli del Piano?

“Queste sono solo alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo. Ce ne sono tante altre che vanno dalla produzione di mascherine, che doniamo in buona parte anche alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, alla possibilità di far viaggiare gratuitamente i medici e i volontari durante le emergenze. Certamente il treno sanitario rappresenta una punta di diamante in questo momento. È un treno che abbiamo realizzato ‘in casa’ con la collaborazione di Areu Milano, l’associazione della Regione Lombardia per le emergenze, e che mettiamo a disposizione della Croce Rossa e della Protezione Civile per le emergenze presenti, legate in questo momento al Covid, e future”.