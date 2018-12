FS Italiane, arriva Play Mobility per educare i ragazzi all’uso “corretto” del treno

editato in: da

(Teleborsa) – Educare i giovani al rispetto e al corretto uso del treno come bene comune da preservare e difendere. E’ con questo intento che nasce il progetto Play mobility del Gruppo FS Italiane, dedicato ai bambini e ragazzi di circa 2mila scuole primarie e secondarie in Italia.

Il Gruppo FS mette così le giovani generazioni al centro della mobilità integrata del futuro. L’obiettivo è diffondere tra gli studenti, i cittadini di domani, la cultura della legalità e della responsabilità per stimolarli a cambiare in positivo il loro rapporto con il treno e con tutti i mezzi pubblici di trasporto. Attraverso questo progetto biennale, infatti, il Gruppo FS intende far comprendere ai ragazzi che non rispettare i beni comuni provoca un danno alla collettività sia in termini economici sia di indisponibilità dei mezzi. Il vandalismo, infatti, è un fenomeno che incide pesantemente sulla qualità del servizio e provoca danni al sistema ferroviario. Per i docenti invece è disponibile la Guida metodologica differenziata per grado scolastico.

L’iniziativa, che coinvolge i bambini ed i ragazzi da 6 a 14 anni, prevede attività didattiche articolate su quattro aree tematiche che raccontano la natura del viaggio: l’emozione, il viaggio raccontato nei diversi linguaggi, compreso quello musicale associato ai nuovi treni regionali Pop e Rock; la scoperta, l’evoluzione del viaggio intermodale e delle nuove frontiere geografiche; il progresso, comprendere il progresso e l’innovazione tecnologica dei mezzi di trasporto e promuovere la digitalità; la progettualità, la programmazione digitale del viaggio, l’uso delle relative applicazioni smartphone e l’assistenza online.

Partner di FS Italiane per questo progetto è La Fabbrica, agenzia di comunicazione internazionale specializzata in progetti edutainment e istituzionali. Il percorso formativo, prevede il coinvolgimento degli studenti con strumenti digitali e materiali ludico-educativi. Il Manifesto del Buon Viaggiatore, per i bambini e i ragazzi, propone un decalogo sulle buone pratiche da adottare a bordo dei treni.