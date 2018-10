editato in: da

(Teleborsa) – Angelo Bonerba è il nuovo Direttore della Comunicazione del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sostituisce Carlotta Ventura che ha ricoperto l’incarico sino a poco tempo fa.

Bonerba proviene dalla Banca Popolare di Bari dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione. In precedenza aveva lavorato come media advisor in Finmeccanica.