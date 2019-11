FS Italiane, al via le iscrizioni per la scuola di alta specializzazione in mobilità integrata

editato in: da

(Teleborsa) – Gruppo FS sempre attivo nella valorizzazione del capitale umano e della formazione. Si sono aperte le iscrizioni alla scuola di alta formazione in Ingegneria dei sistemi per la mobilità integrata, infrastrutture, segnalamento, ICT, Big Data e gestione dei progetti all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, organizzato in collaborazione con FS Italiane.

Il termine per le iscrizioni è stato fissato il 25 novembre. Per il corso sono disponibili 35 posti r fino a 15 borse di studio per i primi studenti selezionati, di cui cinque riservate alle prime candidate di genere femminile selezionate.

La scuola di alta formazione prevede una full immersion di quattro settimane – 20 gennaio al 14 febbraio 2020 – 130 ore di lezione e 27 moduli ed è dedicata ai laureandi in materie scientifiche: Ingegneria, Informatica, Matematica e Fisica di tutte le università italiane e straniere riconosciute. Il corso di perfezionamento multidisciplinare in ambito trasporti e mobilità integrata coniuga insegnamenti fortemente innovativi quali Information Communications Technology (ICT) e Big Data con materie specialistiche (segnalamento, infrastruttura ferroviaria e gestione dei progetti).

La scuola di alta formazione fornirà conoscenze e competenze spendibili in aziende, centri di ricerca e amministrazioni che operano nel settore dei trasporti. Questo attraverso sia lezioni in classe, con relatori di FS Italiane, sia con la presenza nelle aziende del Gruppo FS Italiane per la stesura della tesi. Sono previsti inoltre workshop e visite a impianti produttivi ferroviari.