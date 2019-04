FS Italiane, a Roma con app nugo è più facile e semplice acquistare servizi ATAC

editato in: da

(Teleborsa) – FS Italiane e ATAC hanno siglato un accordo che consente tramite nugo, la startup del Gruppo FS Italiane per la mobilità integrata, l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale della Capitale senza limiti di corse. Tramite la app sarà possibile acquistare l’abbonamento integrato mensile e i biglietti con durata 24, 48 e 72 ore, oltre al biglietto integrato a tempo valido 100 minuti.

“L’accordo con ATAC – ha dichiarato Renzo Iorio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di nugo – permette di ampliare i servizi acquistabili su nugo per la mobilità nella Capitale. La possibilità di acquistare sul journey planner diverse tipologie di biglietti e l’abbonamento mensile permette di muoversi sui mezzi pubblici a Roma in modo integrato e sostenibile. L’acquistabilità dei servizi ATAC con nugo sta ottenendo un ottimo riscontro tra le persone che usano l’app. Siamo impegnati per incrementare le collaborazioni con gli operatori del trasporto pubblico locale nelle principali aree urbane. nugo è uno strumento importante e innovativo del processo digitale di ricerca e acquisto dei biglietti di viaggio. Una nuova modalità che facilita il turismo in tutta Italia”.

I titoli di viaggio acquistati tramite nugo non hanno alcun sovrapprezzo e possono essere comodamente salvati nel device elettronico. Dunque niente più carta da portare con sé e da validare. Il controllo avviene tramite un codice univoco attraverso il quale i controllori di ATAC possono accertare la validità del biglietto.