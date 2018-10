FS Italiane a Maker Faire 2018 con treni straordinari e agevolazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Maker Faire riapre i battenti per la sesta edizione in programma alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre e anche quest’anno FS Italiane avrà un ruolo di primo piano nell’evento. Previsto infatti un ampio spazio interamente dedicato alla creatività e alla didattica con laboratori in cui costruire riproduzioni dei convogli, percorsi di mobilità intelligente con microrobot, attività educative sul comportamento responsabile in viaggio e aree gioco.

Inoltre Trenitalia sarà official carrier della manifestazione, dando la possibilità di visitare Maker Faire a prezzo agevolato (7 euro anziché 12) a tutti i viaggiatori con biglietto di corsa semplice regionale o sovraregionale per raggiungere Roma nei giorni della Fiera, oltre che ai passeggeri delle Frecce con destinazione Roma fra il 10 e 15 ottobre e ai soci di CartaFRECCIA.

In particolare sabato 13 e domenica 14 ottobre Trenitalia, in accordo con la Regione Lazio, potenzierà la linea FL1 (Fiumicino Aeroporto – Roma – Fara Sabina) con 20 collegamenti straordinari e fermata alla stazione Fiera di Roma. Un incremento di circa 17 mila posti che si aggiungono ai 133.000 dell’offerta ordinaria complessiva del sabato e della domenica.