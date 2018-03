Fs: il primo agosto scatta nuovo biglietto regionale Trenitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Conto alla rovescia per il nuovo biglietto regionale di Trenitalia. A partire dall’1 agosto, infatti, il ticket per i treni regionali cambia: riporterà l’indicazione del giorno in cui si vuole viaggiare e potrà essere utilizzato entro le 23.59 di quello specifico giorno. Il nuovo biglietto regionale potrà essere acquistato con un anticipo di 4 mesi rispetto al giorno in cui si desidera viaggiare mentre la validità sarà di 4 ore dalla convalida attrverso le apposite macchinette presenti nelle stazioni. Se il passeggero sarà ancora in viaggio a bordo del treno allo scadere della validità, potrà, naturalmente, arrivare a destinazione.

La data del viaggio potrà essere cambiata una sola volta, entro le 23.59 del giorno precedente di quanto indicato sul biglietto. Il cambio, gratuito, sarà possibile presso le self service e le biglietterie Trenitalia, mentre prevede un costo di euro 0,50 se richiesto nei punti vendita SisalPay, LisPaga di Lottomatica e SIR Tabaccai. Il biglietto potrà essere cambiato anche nell’agenzia di viaggio dove è stato acquistato, con una commissione variabile, a discrezione dell’agenzia stessa.

Il rimborso del biglietto in caso di rinuncia al viaggio, da effettuarsi sempre entro le ore 23:59 del giorno precedente di quanto indicato sul biglietto, resta invariato, con la trattenuta del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe. La richiesta può avvenire sia in forma verbale che scritta. I biglietti regionali acquistati sul sito e sull’app Trenitalia avevano già adottato in precedenza tali novità.

“Queste innovazioni – si legge in una nota di FS – permetteranno a Trenitalia di incrementare gli effetti positivi della campagna antievasione avviata negli ultimi mesi, con una intensificazione dei controlli sulle linee più sensibili, sia a bordo treno sia nelle stazioni: in 10 mesi il Pool antievasione ha controllato oltre 1 milione di persone”.