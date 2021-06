FS, il 5 giugno treni regionali a metà prezzo per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

editato in: da

(Teleborsa) – Il 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente il Gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato che i biglietti regionali saranno scontati del 50%. “Nella giornata di sabato, abitualmente dedicata ai viaggi per il tempo libero e il turismo breve, il Gruppo FS offre la possibilità di spostarsi in treno pagando la metà del biglietto ordinario, per tutte le destinazioni e su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper”, si legge sul portale FS News.

La promozione non è valida sui treni di altre imprese ferroviarie (Trenord, FSE), sui servizi speciali Cinque Terre express e Leonardo express, sui collegamenti intermodali (es. Pisamover, Link, PortLink, Airlink), sulle ferrovie concesse e sulle tratte interne alle Province di Bolzano e Trento. Per la promozione non è ammesso né il cambio data né il rimborso.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente è stata proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1972. Il tema della Giornata di quest’anno sarà il “Ripristino degli Ecosistemi”, con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta, cercando dunque di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione. La Giornata del 5 giugno lancerà ufficialmente il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.