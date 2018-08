FS, Battisti: “Nuovo piano industriale entro fine anno”

editato in: da

(Teleborsa) – Il nuovo piano industriale di Ferrovie dello Stato “sarà presentato entro fine anno o i primi dell’anno prossimo”. Lo ha detto il neo Amministratore Delegato della società, Gianfranco Battisti, durante una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Regione Lombardia dopo un incontro con il governatore della Attilio Fontana.

“Ci ho lavorato da solo tutto il mese di agosto, almeno agli indirizzi macro. Farò una planning letter entro la prossima settimana, conto per fine anno di avere tutto il piano per presentarlo alla stampa sicuramente entro fine anno o i primi dell’anno prossimo. Dobbiamo tornare ad essere un’azienda di trasporto ferroviario, dove non escludiamo operazioni di carattere nazionale ma prima di tutto vengono i treni pendolari. L’alta velocità funziona, è un bel modello ma certamente il grande lavoro da fare è sul trasporto regionale, perché l’86% delle persone viaggiano lì. C’è tanto da fare. I pendolari non sono viaggiatori di serie B. Il Governo ci ha dato indirizzi molto chiari, io sono un tecnico quindi lavoreremo concentrati su questo”.