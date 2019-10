FS, Battisti eletto nel Management Commitee della Comunità Ferrovie europee (CER)

editato in: da

(Teleborsa) – L’elezione di Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Management Commitee della Comunità delle Ferrovie europee (CER), l’adesione alla CEOs Call to Action, l’appello per uno sviluppo sostenibile lanciato dal network internazionale CSR Europe ai business leader e la nomina dell’AD del Gruppo FS ad Ambasciatore per la promozione della diversità nel settore dei trasporti.

Tre importanti novità per il Gruppo FS Italiane, che testimoniano la costante attenzione ai temi della sostenibilità, della diversità e dell’inclusione, asset strategici del Piano industriale 2019-2023.

La Comunità delle Ferrovie europee riunisce le imprese ferroviarie europee, sia pubbliche sia private, le loro associazioni nazionali insieme ai gestori delle infrastrutture e le società di leasing di mezzi ferroviari. Ha sede a Bruxelles e svolge la sua attività in un confronto costante con il Parlamento, la Commissione e il Consiglio dei Ministri Europeo.

L’Assemblea generale della CER, che si è tenuta a Danzica in Polonia, ha confermato Crister Fritzson alla presidenza. Fritzson, Presidente dell’Associazione delle compagnie di trasporto ferroviario svedesi (ASTOC), è al secondo mandato.

“Il trasporto ferroviario è la soluzione per rendere il sistema dei trasporti in Europa più sostenibile” – ha sottolineato Battisti – . “Lavoreremo con la CER per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, nel periodo 2020-2021, sostenuto sia dalle Istituzioni europee sia dalla CER. In Italia abbiamo già realizzato, negli ultimi 10 anni, un progetto di mobilità integrata che ha contribuito, con 55 miliardi di investimenti in infrastrutture e servizi, allo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti riducendo le emissioni di CO2 di 20 milioni di tonnellate. L’impegno del Gruppo FS Italiane è testimoniato dal Piano industriale 2019-2023 da 58 miliardi di investimenti, tracciato in coerenza con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, e confermato anche dall’adesione alla CEOs Call to Action di CSR Europe – ha aggiunto l’AD di FS – . Un approccio realmente sostenibile, infatti, ispira l’azienda sia nelle strategie sia nelle attività quotidiane, con un chiaro senso della prospettiva, attento anche agli orizzonti di più ampio respiro. La sfida che abbiamo davanti non è semplicemente quella di coniugare, in maniera attenta e virtuosa, gli obiettivi economico-finanziari dell’impresa con i profili di responsabilità sociale, ambientale e con i principi generali dello sviluppo sostenibile ma, piuttosto, quella di rendere l’agire sostenibile il vero driver dello sviluppo e della creazione di valore per gli azionisti e per tutto il sistema Paese. Il Gruppo FS Italiane è anche fortemente impegnato affinché tutti gli ambienti di lavoro aziendali siano rispettosi della diversità, comprese quelle di genere, liberi da pregiudizi e soprattutto equi. Luoghi nei quali ogni lavoratore si senta a proprio agio e stimolato a conferire un contributo diversificato nel conseguimento degli obiettivi aziendali”.

Nel Management Committee, oltre a Gianfranco Battisti, sono presenti i vertici delle principali compagnie ferroviarie europee: Guillaumme Pepy (SNCF), Richard Lutz (DB), Andreas Meyer (SBB) e Isaias Taboas Suarez (Renfe).