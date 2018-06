Frenano le borse europee. Milano passa in negativo

editato in: da

(Teleborsa) – S’indeboliscono le principali borse europee nel pomeriggio, con Piazza Affari scivolata in territorio negativo nonostante l’apertura al rialzo di Wall Street.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,35%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 65,1 dollari per barile, in calo dell’1,08%.

In forte calo lo spread, che raggiunge 217 punti base (-13 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,57%.

Tra i mercati del Vecchio Continente, Francoforte mostra un progresso dello 0,29%, Londra cresce dello 0,37% mentre Parigi segna un +0,15%.

Segno meno per il listino milanese, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,72%.

In buona evidenza a Milano i comparti Chimico (+2,17%), Alimentare (+1,26%) e Sanitario (+1,20%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Automotive (-2,18%), Materie prime (-1,85%) e Banche (-1,69%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Italgas (+3,32%), A2A (+1,87%), Campari (+1,57%) e Terna (+1,18%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con un -3,74%. In apnea BPER, che arretra del 3,68%. Tonfo di Banco BPM, che mostra una caduta del 3,57%. Lettera su UBI Banca, che registra un importante calo del 3,22%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Amplifon (+3,95%), Gima Tt (+3,55%), Hera (+2,88%) e Inwit (+2,74%). I più forti ribassi, invece, si verificano su ASTM, che continua la seduta con un -4,79%. Affonda OVS, con un ribasso del 3,87%. Crolla Credem, con una flessione del 3,36%. Vendite a piene mani su Credito Valtellinese, che soffre un decremento del 3,34%.