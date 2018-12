Freight Leaders Council, Massimo Marciani è il nuovo Presidente

editato in: da

(Teleborsa) – Il timone del Freight Leaders Council passa nelle mani di Massimo Marciani. L’Assemblea dell’associazione che riunisce i più importanti player della logistica lo ha eletto Presidente, con un voto unanime, lo scorso 27 novembre.

“Il mio obiettivo è la promozione dell’intermodalità attraverso il coinvolgimento diretto di soci e dei diversi stakeholder, la produzione di studi, la definizione di strategie e visione sui trend futuri per portare beneficio alla collettività, supportare il sistema imprenditoriale e le istituzioni per lo sviluppo del nostro Paese” – ha dichiarato Marciani –. Il Freight Leaders Council – ha aggiunto – “deve accrescere il suo ruolo di associazione di aziende e professionisti che studiano fenomeni e trend diventando un vero e proprio think tank, luogo di elaborazione di strategie”.

L’Assemblea del Freight Leaders Council ha ringraziato Antonio Malvestio che ha guidato l’associazione negli ultimi 6 anni.

Marciani è il presidente e fondatore della Fit Consulting, una realtà attiva da oltre 20 anni nella consulenza nel settore della logistica e dei trasporti. Laureato in scienze statistiche, si è occupato di logistica urbana, di autotrasporto, di riorganizzazione dei sistemi logistici, di e-commerce e recentemente studia l’impatto dell’automazione nella supply chain.